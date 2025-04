Halle 5 min.

Der FSV Zwickau unterliegt dem Halleschen FC - Kapitän Könnecke: „Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen“

Die Schwäne, in den letzten Wochen Überflieger in der Fußball-Regionalliga, müssen sich dem Aufstiegsaspirant an der Saale beugen. Die Westsachsen können einen Vorteil nicht nutzen.