Aue-Bad Schlema 4 min.

Entscheidung fürs Erzgebirge bringt Zahnärztin Preis ein

Hanna Mauritz ist in Bayern aufgewachsen und hat dort studiert. Die Zahnärztin übernahm 2024 die Praxis von Petra Schröder in Bad Schlema. Die ländliche Region hat aus ihrer Sicht viele Vorteile, was auch mit ihren drei Kindern zu tun hat.