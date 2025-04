Reichenbach 4 min.

„Sounds of Hollywood“: Vogtland-Philharmonie reißt mit rasanter Tour durch Hollywood-Hits das Publikum in Reichenbach immer wieder jubelnd von den Sitzen

Von „Flashdance“ bis zur Gaunerkomödie „Catch Me If You Can“ - in der aktuellen Produktion ihres Tourneeprogramms mit Filmmusik und -szenen zeigt die Vogtland-Philharmonie eine erstaunliche Vielseitigkeit. Was kam beim Publikum besonders gut an?