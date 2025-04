Chemnitzer FC - Alle Nachrichten zum CFC

Der Chemnitzer FC spielt in der Regionalliga Nordost und ist das erfolgreichste Fußball-Team in Chemnitz. Unter Trainer Christian Tiffert will der CFC den Aufstieg in die 3. Liga schaffen. 2020 stieg der Chemnitzer FC aus dieser Liga ab. Im Sachsenpokal ist der CFC Chemnitz Dauersieger. Hier gewann der Verein 2018, 2019, 2020 und 2022 den Pokal. Der Chemnitzer FC spielt im Stadion An der Gellertstraße.

Lesen Sie hier alle wichtigen CFC-News und Entwicklungen sowie Transfer-Neuigkeiten.