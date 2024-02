Kommentar: Der CFC verrät im Eklat um ein diskriminierendes Banner seine Werte

Erst die Ankündigung einer Stellungnahme – nun doch keine klare Positionierung gegen Hass und Diskriminierung: Das ist ein schockierendes Signal, findet Sportchef Christoph Benesch.

Erst die Ankündigung einer Stellungnahme - nun doch keine klare Positionierung. Der Chemnitzer FC, der sich gedanklich so oft in seine ruhmreiche Vergangenheit flüchtet und so gern ein professioneller Fußballclub wäre, schockiert mit seiner Untätigkeit.