Schlettau 3 min.

Hier blitzen die Kinder: Präventionsaktion der Polizei auch im Erzgebirge

Was sonst Polizisten dürfen, ist am Freitag auch Viertklässlern in Schlettau möglich gewesen: Geschwindigkeiten messen und bei möglichen Verstößen die Autofahrer verwarnen. So lief die Aktion.