Liebe Lehrerinnen und Lehrer,

es gibt Veränderungen bei "ZimU - Zeitung im Unterricht". Mit dem Ende des Schuljahres 2023/2024 geht unser medienpädagogisches Jugendprojekt vorerst eine längere Pause.Die neue Digital-Strategie in unserem Medienhaus soll vorangetrieben werden, auch im Kinder- und Jugendbereich wollen wir uns neu aufstellen. Deshalb wird "ZimU" im kommenden Schuljahr 2024/2025 vorerst pausiert, um eine Neuausrichtung des Projektes effektiv zu denken. Unsere Unterrichtsmaterialien können natürlich weiterhin genutzt werden.Wir bedanken uns bei allen Lehrkräften, die mit uns gemeinsam in den vergangenen Jahren Medienkompetenz an sächsischen Schulen unterstützt und vorangetrieben haben!Ihr Team der Freien Presse