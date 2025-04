Chemnitz 5 min.

Verschleißanzeige für Bremsen: Achtung, nicht alle Neuwagen haben sie

In Zeiten, da Autos mit Assistenzsystemen hochgerüstet werden, fehlt es in manchen Modellen an einem Kontrollsystem für Bremsen. Wie heikel das sein kann, zeigt der Fall eines Chemnitzer Autofahrers.