BSV Sachsen Zwickau bangt um den Einsatz von Kaho Nakayama

Für die japanische Rückraumspielerin der Bundesliga-Handballerinnen ging es am Donnerstag zum Arzt statt zum Training. Unabhängig von ihrem möglichen Ausfall wird die Auswärtspartie am Samstag in Bensheim eine große Herausforderung für die Zwickauerinnen.