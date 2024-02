BSV Sachsen Zwickau: Die neue Torhüterin folgt ihrer besten Freundin

Die Bundesliga-Handballerinnen sichern sich für die nächste Saison die Dienste der Ungarin Barbara Györi Westsachsen ist für die 26-Jährige kein unbekanntes Pflaster.

Zwickau. Handball-Bundesligist BSV Sachsen Zwickau ist auf der Suche nach Ersatz für Torhüterin Caroline Martins fündig geworden: Zur neuen Saison ersetzt die Ungarin Barbara Györi die Brasilianerin, die den Verein im Sommer nach nur einem Jahr in Westsachsen wieder verlassen wird. Die Vorfreude auf die neue Teamkollegin ist vor allem bei einer aktuellen BSV-Spielerin sehr groß. "Ich kann es kaum erwarten, wieder gemeinsam mit Barbara zu spielen. Sie ist meine beste Freundin", sagt Kreisläuferin Laura Szabo, die ebenfalls aus Ungarn stammt und ihren Vertrag in Zwickau vor kurzem erst verlängert hatte. In ihrer Heimat durchliefen die beiden beim Erd HC gemeinsam alle Jugendteams und spielten später zudem für die erste Mannschaft. Von 2021 bis 2023 kreuzten sich ihre Wege bei MTK Budapest, von dem Szabo im vergangenen Sommer nach Zwickau wechselte. Jetzt folgt ihr die 1,81 Meter große Torhüterin zum BSV. In Budapest ist Györi aktuell die unumstrittene Nummer 1 und liegt in der Statistik der ungarischen Liga auf Platz 2 der gehaltenen Bälle.

Norman Rentsch gefällt die Präsenz im Tor und die ruhige Art

"Der Kontakt mit Barbara kam bereits vor einem Jahr in Budapest zustande. Sie ist schon damals positiv aufgefallen und wir haben ihre Leistungen aus der Ferne beobachtet. Barbara ist eine sehr gute Torhüterin und wird uns weiterhelfen. Wir müssen ihr aber auch die Zeit geben, sich an die Bundesliga zu gewöhnen. Wir freuen uns, dass sie mit ihrem Stellungsspiel, ihrer Präsenz im Tor und ihrer ruhigen Art uns in der nächsten Saison unterstützen wird", sagt BSV-Coach Norman Rentsch zum bevorstehenden Wechsel der 26-Jährigen. Viel dürfte sich der Verein auch von der gemeinsamen Vergangenheit von Györi und Szabo versprechen. Immerhin könnte so in der Vorbereitung eine lange Eingewöhnung für den Neuzugang wegfallen - sowohl sportlich als menschlich. "Barbara und ich kennen uns natürlich sehr gut und wissen, wie die jeweils andere spielt. Aber bis es soweit ist, liegt der Fokus erst einmal auf dieser Saison und dem Klassenerhalt", betont Laura Szabo, die wie ihre Teamkolleginnen derzeit aufgrund der Länderspielpause in der Bundesliga ein paar freie Tage genießt.

Nach Pause folgt richtungsweisendes Duell

Am 13. März geht es für die Zwickauerinnen mit dem schweren Auswärtsspiel beim Thüringer HC weiter, am 23. März kommt es in eigener Halle zu einem möglicherweise richtungsweisenden Duell im Abstiegskampf. Zu Gast ist mit der Sportunion Neckarsulm dann das Schlusslicht der 1. Liga, das aktuell vier Zähler Rückstand auf den BSV auf dem ersten Nichtabstiegsrang hat. Die Entwicklung in Zwickau verfolgte Barbara Györi seit vergangenem Sommer, als sie bereits eine Woche Urlaub hier verbrachte, sehr genau. "Die Entwicklung gefällt mir sehr gut. Letztes Jahr habe ich Norman kennengelernt und die Gespräche mit ihm waren sehr gut und vertrauensvoll. In Zwickau war ich bereits dreimal zu Besuch und mir hat es wirklich gut gefallen. Ich freue mich sehr auf die Fans, alle Leute im Verein und auf die Stadt", zitiert der BSV seine neue Torhüterin in einer Pressemitteilung.