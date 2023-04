Für 10.500 Tonnen hochradioaktiver Abfälle wird deutschlandweit eine Lösung gefunden. Auch der "Kirchberger Granit" von Lengenfeld über Kirchberg Richtung Osten rückt in den Fokus. Das Vogtland bringt sich mit Argumente dagegen in Stellung. An vorderster Stelle: Erdbeben.