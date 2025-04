Neue ZDF-Anwalt-Serie spielt im Vogtland: Alles was Sie über "Mandat für Mai" wissen müssen

Besetzung

Die Hauptrolle spielt Schauspielerin Julia Hartmann, die in die Rolle der Anwältin Mai Gardner schlüpft. Schauspieler Kai Schumann, der im Vogtland aufwuchs und heute in Köln lebt, ist als gewalttätiger Ehemann Bo in seiner bisher vielleicht finstersten Rolle zu sehen.

Handlung

Anwältin Mai Gardner (Julia Hartmann) kommt aus der Großstadt Berlin ins Vogtland und versteckt sich dort mit ihrem Sohn (Jashan Gupta) vor ihrem gewalttätigen Mann (Kai Schumann). "Ich hatte Lust, etwas auf dem Land spielen zu lassen, wo die Themen sich aus einer kleinen Gemeinschaft speisen, und sah hier die Möglichkeit, einer Anwaltsserie einen neuen Twist zu geben", sagt Drehbuchautor Marc Terjung zur Idee hinter der Vogtland-Serie.

Drehorte

Gedreht wurde die Serie vor allem an der Göltzschtalbrücke im Vogtland. Ketzels Mühle direkt unter der Brücke nutzte das ZDF-Team als Drehort. Das Nebengebäude diente als Wohnhaus-Kulisse und in der Mühle zog der Gasthof "Dorfkrug" ein. Auch andere Einstellungen entstanden im Vogtland. So ist die Kirche Limbach wiederholt zu sehen, ebenso das denkmalgeschützte Bahnhofsgebäude in Greiz.

Ausstrahlungs-Termine

Die Serie "Mandat für Mai" läuft ab 21. März donnerstags 20.15 Uhr in drei Doppelfolgen im ZDF. In der ZDF-Mediathek sind alle Folgen bereits ab 14. März, 10 Uhr abrufbar. (nij/fp)

5. April 2024: Fehlender Dialekt und eine hinterwäldlerische Darstellung der Vogtländer? Im Instagram-Livestream hat der aus Plauen stammende Schauspieler Kai Schumann zur anhaltenden Debatte über die ZDF-Serie "Mandat für Mai" gesprochen:

4. April 2024: Das Staffelfinale der Vogtland-Serie flimmerte Donnerstagabend zur besten Sendezeit im ZDF. Was für Herzschlag-Momente sorgte, ob endlich Kai Schumann in seiner Rolle als Bo im Dorf auftauchte und was sonst Verwirrung stiftete, erfahren Sie hier.

3. April 2024: Sie ist der eigentliche Star der neuen ZDF-Serie. Doch wer die weltgrößte Ziegelbrücke fotografieren will, hat die Qual der Wahl. Ein Marketing-Experte gibt Tipps. Und was ist mit Drohnen zu beachten?

2. April 2024: Alles Lüge? Stimmt nicht! "Freie Presse" hat sich alle Folgen der neuen Vogtland-Serie angeschaut und fünf Fehler entdeckt. Achtung: Spoiler-Alarm.

28. März 2024: Episode drei und vier der Vogtland-Serie flimmerten Donnerstagabend zur besten Sendezeit im ZDF. Worum es diesmal ging und was die Serienmacher besser hätten bleiben lassen sollen.

Derweil hat ein Ellefelder die Sendung in einem Clip tüchtig auf die Schippe genommen.

25. März 2024: Seit die Anwaltsserie "Mandat für Mai" läuft, blickt ganz Deutschland auf die Göltzschtalbrücke. Kein Wunder. Ein toller Drehort ist das Bauwerk allemal. Es bietet aber noch viel mehr. Was kann man dort machen - außer Serien zu drehen?

Im Erzgebirge kann man einschätzen, ob ein Fernsehkrimi tatsächlich den Fremdenverkehr beflügeln beziehungsweise eine Region bekannter machen kann. Seit November 2019 dreht das ZDF dort den Erzgebirgskrimi. Kann eine Fernsehserie auch ein Tourismusbooster sein?

22. März 2024: Langweilig, voller Fehler, ermüdend: Kaum ein gutes Haar lässt die Vogtland-Community an der neuen ZDF-Serie "Mandat für Mai". Warum gehen die Vogtländer mit der neuen Serie so hart ins Gericht?

21. März 2024: Windrad-Horror, Männerchor und Bierseligkeit: Die neue Vogtland-Serie spielt augenzwinkernd mit Klischees vom Leben im Hinterwald. Was in den ersten beiden Folgen gelungen ist und welche Reserven es gibt.

13. März 2024: Schauspielerin Julia Hartmann hat einen interessanten Familienbezug nach Sachsen. Auch andere Köpfe könnten dem ein oder anderen beim Einschalten der neuen Vogtland-Serie bekannt vorkommen. Das sind die wichtigsten Darsteller in "Mandat für Mai".

8. März 2024: Im ZDF-Frühstücksformat "Volle Kanne" sprach Schauspielerin Julia Hartmann mit Moderatorin Nadine Krüger über die Drehtage im Vogtland, den Job als junge Mutter und was sie an ihrer Rolle "Mai" liebt.

19. Februar 2024: Wie viel Heimat ist am Ende auf der Mattscheibe zu sehen und warum lohnt sich das Einschalten? Erfahren Sie es hier.

24. Mai 2023: Im Mai hat das Filmteam an der Göltzschtalbrücke gedreht. Unter anderem schaute auch Landrat Thomas Hennig vorbei. Warum?