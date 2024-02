Neue ZDF-Anwalt-Serie spielt im Vogtland: Worauf sich Zuschauer freuen können

Der Ausstrahlungstermin für die voriges Jahr an der Göltzschtalbrücke und im Vogtland gedrehte Serie „Mandat für Mai“ steht. Warum sich das Einschalten lohnt.

Seit die Dreharbeiten vorigen Sommer an der Göltzschtalbrücke im Vogtland für die neue ZDF-Anwaltserie „Mandat für Mai“ mit Julia Hartmann und Kai Schumann liefen, fiebern viele in der Region dem Ausstrahlungstermin entgegen. Die Frage ist: Wie viel Heimat ist am Ende auf der Mattscheibe zu sehen? Das Warten hat bald ein Ende. Das ZDF...