Häufige Fragen zur App

Wo kann ich mich in der neuen App anmelden?

Wie bekomme ich die neue App?

Was bedeutet der Begriff "Freie Presse App"?

Kann ich die App mit meinem Gerät weiterhin nutzen?

Ich habe meinen Benutzernamen oder Passwort vergessen - was nun?

Was passiert mit meinen gespeicherten Inhalten?

Warum gibt es eine neue App?

Ich bekomme Fehlermeldungen über mein Benutzerkonto.

Wie kann ich mich registrieren?

Wie erhalte ich nach der Bestellung meine Zugangsdaten, um das Digitalabo in vollem Umfang nutzen zu können?

Wo verwalte ich meine Nutzerdaten?

Ich benötige Hilfe bei iOS.

Ich benötige Hilfe bei Android.

Wo kann ich mich in der neuen App anmelden?

nach oben

Wie bekomme ich die neue App?

In aller Regel müssen Sie nichts tun, da die Aktualisierung durch Ihr Gerät selbständig durchgeführt wird. Sie erkennen die neue App am neuen Logo im App-Symbol.

In den Stores finden Sie die App unter:

www.freiepresse.de/android-app

www.freiepresse.de/ios-app

Wie Sie Apps manuell aktualisieren, können Sie unter den folgenden Links nachlesen.



Apple iOS: Apps auf dem Apple-Gerät manuell aktualisieren

Google Android: So aktualisieren Sie den Play Store und Apps auf Android-Geräten

nach oben

Was bedeutet der Begriff "Freie Presse App"?

Der Begriff "App" steht für Application (engl.). Es bedeutet, dass man verschiedene Applikationen/Anwendungen auf bestimmte Mobiltelefone herunterladen kann. Es ist ein ausführbares Programm, bei dem die Darstellungen und Funktionen optimal auf die Nutzung mit dem Smartphone oder Tablet angepasst ist. "Freie Presse App" ist der Name der App, welche für die Betriebssysteme IOS und Android für Ihr jeweiliges Gerät im App Store (Apple/IOS) oder Google Play Store (Android (bspw. Samsung)) zum Download verfügbar ist. Es ist die digitale Darstellung der gedruckten Zeitung.

nach oben

Kann ich die App mit meinem Gerät weiterhin nutzen?

Wenn Ihr Gerät entweder über die Versionen Android 8.0 oder neuer oder iOS 13 oder neuer verfügt, dann können Sie Ihre App "FP E-Paper" einfach aktualisieren und diese nutzen. Wenn Sie ein älteres Gerät besitzen, dann informieren Sie sich unter www.digitalpaket.de über unsere Tablet-Angebote von Samsung und Apple.

nach oben

Ich habe meinen Benutzernamen oder Passwort vergessen - was nun?

Ihr Benutzername ist die E-Mail-Adresse, mit der Sie sich für das Abonnement angemeldet haben. Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie hier eine E-Mail mit einem Aktivierungslink zur Vergabe eines neuen Passwortes an Ihre E-Mail-Adresse anfordern. Falls Sie eine nicht mehr aktuelle E-Mail-Adresse verwendet haben oder nicht mehr wissen, welche E-Mail-Adresse Sie hinterlegt haben, wenden Sie sich bitte an [email protected] - wir sind gerne für Sie da.

nach oben

Was passiert mit meinen gespeicherten Inhalten?

Wenn Sie Inhalte auf dem Merkzettel der App "FP E-Paper" gespeichert haben und diese sichern wollen, dann müssen Sie diese manuell speichern. Eine Übertragung in die neue Freie Presse App ist nicht möglich. Navigieren Sie zur Sicherung Ihrer Inhalte zum Menüpunkt "Merkzettel", wählen Sie dann den Inhalt aus, den Sie sichern wollen und nutzen Sie zur Speicherung die Funktion zum Teilen oder Drucken von Inhalten.

nach oben

Warum gibt es eine neue App?

Die technische Entwicklung bleibt nicht stehen und wir wollen den Anforderungen der fortschreitenden Digitalisierung gerecht werden. Daher haben wir uns bei der Gestaltung der Oberfläche an den aktuellsten Standards orientiert, sodass Sie sich noch intuitiver zurechtfinden können. Eine der wichtigsten Neuerungen ist es, dass Sie nun in der App, in der Sie das E-Paper als digitale Zeitung lesen, auch alle Nachrichten des Tages im News-Bereich lesen können. Sie benötigen also nur noch eine App und nicht mehr wie bisher zwei.

nach oben

Ich bekomme Fehlermeldungen über mein Benutzerkonto.

Wenn Sie bei der Anmeldung den Hinweis sehen, dass Ihr Benutzer-Konto noch nicht aktiviert worden ist, gehen Sie bitte in Ihr E-Mail-Postfach und klicken Sie auf den Link in Ihrer Verifizierungsmail. Ihr Konto wird daraufhin aktiviert und Sie können sich anmelden. Bitte prüfen Sie auch den Spam-Ordner Ihres E-Mail-Postfachs.

nach oben

Wie kann ich mich registrieren?

Nachdem Sie eine Bestätigungsmail mit der Bestätigung zu Ihrem Bestellvorgang erhalten haben, erhalten Sie eine weitere E-Mail mit der Aufforderung zur Registrierung. Klicken Sie auf den Link in der E-Mail und registrieren Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und vergeben Sie ein Passwort. Das sind Ihre Zugangsdaten, mit denen Sie alle Artikel auf freiepresse.de und in der Freien Presse App lesen, sowie das E-Paper nutzen können.

nach oben

Wie erhalte ich nach der Bestellung meine Zugangsdaten, um das Digitalabo in vollem Umfang nutzen zu können?

Wenn Sie Ihr Digitalabo bestellen, legen Sie sich einen Benutzernamen und ein Passwort fest. Danach werden Sie von uns als neuer Nutzer angelegt und erhalten daraufhin eine Bestätigungsmail mit der Information, dass Ihr Bestellvorgang erfolgreich war. Ihren Benutzernamen und das Passwort benötigen Sie, um ohne Artikelbegrenzung auf www.freiepresse.de und in der Freie Presse App lesen, sowie das E-Paper nutzen können.

nach oben

Wo verwalte ich meine Nutzerdaten?

Melden Sie sich bitte für die Verwaltung Ihrer Nutzdaten auf www.freiepresse.de wie gewohnt an. Sie können dann in Ihrem Nutzerprofil Ihre Daten unter "Mein Profil" verwalten.

nach oben

Ich benötige Hilfe bei iOS.

Apple-Geräte-Support:

Hilfe zu Ihrem Tablet oder Smartphone oder zu Ihrer iOS-Version finden Sie unter:

https://getsupport.apple.com/

Haben Sie Fragen zum iTunes Store?

https://getsupport.apple.com/

nach oben

Ich benötige Hilfe bei Android.

Android-Geräte-Support:

Hilfe zu Ihrem Tablet oder Smartphone oder zu Ihrer Android-Version finden Sie unter:

https://support.google.com/android/

Haben Sie Fragen zum Google Play Store?

https://support.google.com/googleplay/

nach oben