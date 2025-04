Der FC Erzgebirge Aue ist ein traditionsreicher Fußballverein, der tief in der Region verwurzelt ist. Gegründet im Jahr 1945 als BSG Wismut Aue, hat sich der Verein im Laufe der Jahre zu einer festen Größe im deutschen Fußball entwickelt. Der FC Erzgebirge Aue spielt aktuell in der 3. Liga. Diese Themenseite bietet eine umfangreiche Berichterstattung über den FC Erzgebirge Aue. Von detaillierten Spielberichten über die aktuellen Leistungen der Mannschaft bis hin zu Hintergrundartikeln über Spieler, Trainer Pavel Dotchev, Vereinsentwicklungen und Transfer-Neuigkeiten - hier finden Sie alles, was Sie über den Fußball in Aue wissen müssen.