Vor 20 Jahren: Erster Aufstieg des FC Erzgebirge Aue in die 2. Bundesliga

Am Ende der Regionalliga-Saison 2002/03 hat das Team des FC Erzgebirge Aue Geschichte geschrieben. Erstmals in der Vereinshistorie des FCE gelang der Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga. Was sich zwischen dem 15. März und dem 8. Juni 2003 ereignete, ist mittlerweile legendär. Zwei der Hauptdarsteller blicken gemeinsam mit "Freie Presse" in einer zwölfteiligen Serie zurück. (Foto: Sven Sonntag/Picture Point/Archiv)