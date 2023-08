Fans und Spieler genießen Wiedersehen der Fußball-Idole im Erzgebirge

Wismut Aue gegen Erzgebirge Aue hieß es am Donnerstagabend in einem „Spiel der Legenden“ im Erzgebirgsstadion. Ein unterhaltsamer Abend, mit dem auch an eine Trainerlegende erinnert worden ist.

Die 1046 Zuschauer sind am Donnerstagabend beim „Spiel der Legenden" im Erzgebirgsstadion offenbar voll auf ihre Kosten gekommen. Sie feierten beide Teams nach dem Abpfiff ausgiebig. Das Duell zwischen Wismut Aue und Erzgebirge Aue endete offiziell 7:7 – eigentlich 8:6 – aber das Ergebnis war eher Nebensache. Im Mittelpunkt stand die...