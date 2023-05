20 Jahre Auer Aufstiegswunder: Bitterer Nachmittag an der Essener Hafenstraße

Nach dem Heimsieg über Wattenscheid ist sie plötzlich zu spüren gewesen: die Macht aus dem Schacht. Also machten sich am 3. Mai 2003 fast 1500 Veilchenfans auf den weiten Weg zum nächsten Topduell, das der FC Erzgebirge Aue (51 Punkte) als Zweiter der Regionalliga Nord beim Dritten in Essen (50) zu bestreiten hatte.