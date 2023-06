20 Jahre Auer Aufstiegswunder: Ein Meistertitel als Sahnehäubchen

Konnte nach dem rauschenden 1. Juni 2003 mit dem Aufstieg des FC Erzgebirge Aue in die 2. Fußball-Bundesliga noch etwas kommen? Es konnte: Am 8. Juni 2003, dem Pfingstsonntag, krönten sich die frischgebackenen Aufsteiger durch einen 2:1-Heimsieg über Borussia Dortmunds Amateure noch zu Meistern der Regionalliga Nord. So wurde aus der nach dem...