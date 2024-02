BSV Sachsen Zwickau verliert nach Vier-Tore-Lauf zu schnell den Faden

Ein Offensivspektakel zeigten die Bundesliga-Handballerinnen aus Westsachsen und der TuS Metzingen am Samstag. Die Überraschung blieb am Ende aus.

Die Bundesliga-Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau haben am Samstagabend wichtige und nicht unbedingt eingeplante Punkte im Abstiegskampf verpasst. Beim TuS Metzingen aus dem Mittelfeld der Liga lagen die Gäste über weite Strecken der Partie in Führung, verloren das Offensivspektakel am Ende aber knapp 36:37 (18:16). In einem Spiel, in dem...