Handball-Bundesliga: BSV Sachsen Zwickau findet gegen Bayer Leverkusen keinen Zugriff und kassiert Heimpleite

Vor 600 Zuschauern in der Sporthalle Neuplanitz haben die Zwickauerinnen ihre Gäste teils zum Toreschießen eingeladen. Am Ende stand eine 26:35-Niederlage auf der Anzeigetafel.

Die Serie ist gerissen. Nach Heimsiegen in den vergangenen beiden Spielzeiten gegen Bayer Leverkusen setzte es nun am Samstag vor heimischer Kulisse eine deftige Niederlage für die Bundesliga-Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau. Die Hoffnung von Trainer Norman Rentsch nach der 36:37-Niderlage in der Vorwoche gegen Metzingen auf eine bessere...