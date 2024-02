Nun doch: Chemnitzer FC bezieht Stellung zu diskriminierenden Bannern im Stadion - und das sehr deutlich

Im Heimspiel gegen Energie Cottbus wurden im Fanblock geschmacklose Plakate gezeigt. "Freie Presse" berichtete darüber und bat den Verein um eine Positionierung. Die kam zunächst nicht, was der Verein damit begründet, dass es selbstverständlich sei, gegen derartiges Verhalten vorzugehen.

Nach Berichten der "Freien Presse" distanziert sich der Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC nun doch in einer Stellungnahme von den diskriminierenden Bannern, die am vergangenen Samstag auf der Südtribüne des Chemnitzer Stadions zu sehen waren. Und das mit deutlichen Worten. Noch am Montag hatte der Verein eine gegenüber "Freie Presse"...