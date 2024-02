Nils Lihsek verlängert beim Chemnitzer FC

In der Geschäftsstelle des Chemnitzer FC werden in diesen Tagen immer wieder die Kugelschreiber in die Hand genommen, um Verträge zu unterschreiben. Jetzt nahm Spieler Nils Lihsek am Schreibtisch Platz.

Chemnitz. Wie der Verein am Samstag mitteilte, wurde das Arbeitspapier mit dem 24-jährigen Mittelfeldspieler um ein Jahr verlängert. Der in Hadamar in Hessen geboren Kicker wurde in der Nachwuchsabteilung von Mainz 05 ausgebildet und kam im Juli 2023 vom FC Rot Weiß Koblenz nach Chemnitz.

In der Regionalliga bestritt er bisher 20 Spiele und stand in 17 Partien in der Startelf. Er markierte in der Liga einen Treffer. Bei einem Einsatz im Sachsenpokal traf er ebenfalls einmal. "Nils hat sich in den vergangenen Monaten zu einem Leistungsträger entwickelt. Ich freue mich, dass er auch in der kommenden Saison das himmelblaue Trikot trägt", erklärte CFC-Geschäftsführer Uwe Hildebrand.

An diesem Sonntag (25. Februar) trifft der Chemnitzer FC in der Fußball-Regionalliga Nordost ab 13 Uhr zu Hause auf die BSG Chemie Leipzig. (kbe)