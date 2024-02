Chemnitzer FC gegen Chemie Leipzig: So lief das Heimspiel der Himmelblauen

Die Elf von Christian Tiffert holt in der Fußball-Regionalliga vor über 6000 Fans einen Rückstand auf und beweist vom Elfmeterpunkt Nervenstärke.

Chemnitz. Im Sachsenderby zwischen dem Chemnitzer FC und der BSG Chemie Leipzig hat es am Sonntag im Stadion An der Gellertstraße keinen Sieger gegeben. Beide Mannschaften trennten sich in diesem Punktspiel der Fußball-Regionalliga Nordost 1:1 (1:1). Die Himmelblauen verfügen nun über 28 Punkte und liegen weiterhin im Mittelfeld der Tabelle.

Beide Mannschaften legten von Beginn an nicht unbedingt den ganz großen Gang ein. Leipzig startete allerdings etwas besser und wurde zeitig belohnt. Nach einer reichlichen Viertelstunde war Philipp Harant zur Stelle und köpfte aus Nahdistanz zum 1:0 für Chemie ein. Dieser Spielstand hatte allerdings nicht lange Bestand. In der 18. Minute wurde Dejan Bozic durch den Leipziger Torwart Benjamin Bellot im Strafraum zu Fall gebracht. Leon Damer trat zum Elfmeter an und verwandelte sicher zum 1:1. Wenig später hätte Tobias Müller treffen können, doch sein Schuss ging vorbei. Aber auch Leipzig blieb in der Offensive nicht untätig. In der 32. Minute kam Lucas Surek im Chemnitzer Strafraum zum Abschluss, jagte das Spielgerät jedoch deutlich über den Balken. In der 40. Minute war es erneut dieser Spieler, der David Wunsch im Kasten des CFC zu einer Parade zwang. Chemie schraubte ihr Chancenplus noch vor der Pause weiter nach oben, als Janik Mäder nur das Außennetz traf.

Im zweiten Durchgang gab es zunächst wenige Höhepunkte zu verzeichnen. Nach einer Stunde lag das Spielgerät zwar im Leipziger Tor, doch der vermeintliche Treffer wurde wegen einer Abseitsposition nicht anerkannt. Manuel Reutter, der zur Pause für Robert Berger eingewechselt wurde, fehlte es in der 66. Minute im Chemie-Strafraum an der letzten Präzision. In der 71. Minute nahm Bozic Maß, doch Bellot konnte den Ball mit den Fingerspitzen zur Ecke klären. Beide Teams blieben bis zum Schluss engagiert, wobei Leipzig dem Siegtreffer deutlich näher war, als Chemnitz . Schließlich blieb bei der Punkteteilung. (kbe)

CFC : Wunsch - Zickert,, Eppendorfer, Erlbeck - Berger (46. Reutter), Ampadu, T. Müller, Lihsek (83. Walther)- Damer, Bozic (79. Keller), Mensah

BSG Chemie: Belot - Brügmann, Horschig, Harant, Kastull - Mast, Jäpel 83. Brando), Surek - Mäder (46.Kirstein), Mauer (67.Marino) , Hilßner (57. Oke)

SR.: Ostrin (Eisenach), Zuschauer: 6068, Tore: 0:1 Harant (16.), 1:1 Damer (Foulelfmeter/20.).