Niclas Erlbeck bleibt beim Chemnitzer FC

Chemnitz.. Niclas Erlbeck bleibt für weitere zwei Jahre beim Chemnitzer FC unter Vertrag. Das hat der Fußball-Regionalligist vor dem nächsten Heimspiel gegen Chemie Leipzig (Anpfiff Sonntag, 13 Uhr, Stadion - An der Gellertstraße Chemnitz) am Freitag mitgeteilt. Der 31-jährige Kicker wurde in der Jugend von Hessen Kassel und des SC Paderborn ausgebildet. Später lief er für Eintracht Braunschweig II, den FC Carl-Zeiss-Jena und Energie Cottbus auf. Dabei sammelte er auch Drittligaerfahrung und wurde mit Cottbus Meister der Regionalliga Nordost. Im Juli 2023 wechselte der Defensivakteur aus Cottbus zu den Himmelblauen und entwickelte sich bei den Himmelblauen schnell zur Stammkraft.

Goldenes Tor gegen Lok Leipzig

In der laufenden Saison verbuchte Erlbeck in der Regionalliga Nordost 15 Einsätze, stand dabei in 14 Begegnungen in der Startelf. Im Sachsenpokal absolvierte der gebürtige Kasseler eine Partie. In vier Punktspielen fehlte der robuste Kicker allerdings, weil er wegen gelber oder roter Karten pausieren musste. Seinen bisher einzigen Saisontreffer markierte der Hesse am 15. September 2023. Damals erzielte der Spieler das goldene Tor beim 1:0 Heimsieg gegen Lok Leipzig. "Die letzten Monate in Chemnitz haben mir ein gutes Gefühl gegeben. Ich merke, dass hier etwas entsteht. Auf diesem Weg will ich meinen Teil für die Mannschaft und die Fans leisten", sagte Erlbeck. "Niclas ist im vergangenen Dreivierteljahr zu einem wichtigen Spieler auf dem Rasen und in der Kabine geworden. Ich freue mich, dass er den Himmelblauen treu bleibt", erklärte CFC-Geschäftsführer Uwe Hildebrand. (kbe)