Chemnitzer FC bringt Punkt aus Leipzig mit

Der Chemnitzer FC hat sich in der Fußball-Regionalliga Nordost einen weiteren Punkt gesichert. Beim FC Lokomotive Leipzig erkämpfte sich die Elf von Cheftrainer Christian Tiffert am Samstag vor knapp 4400 Zuschauern ein 1:1 (1:1).

Leipzig. Beide Seiten begannen sehr engagiert, doch dann musste der CFC nach wenigen Minuten einen personellen Rückschlag verkraften. Niclas Erlbeck verletzte sich bei einer Abwehraktion und musste schon nach 12 Minuten den Rasen verlassen. Er wurde durch Jan Koch ersetzt. Auch ergebnistechnisch bekamen die Himmelblauen Probleme. In der 24. Minute bediente der Leipziger Torjäger Djamal Ziane seinen Teamkollegen Zak Paulo Piplica per Kopf. Der zog aus der Distanz gekonnt ab, ließ David Wunsch im Chemnitzer Kasten keine Chance und versenkte die Kugel im linken untern Eck zur Leipziger Führung. Nach einer halben Stunde konnte sich Wunsch jedoch auszeichnen, indem er einen Ball aus 11 Metern von Luca Sirch entschärfte. Die Himmelblauen versteckten sich deshalb aber nicht und orientierten sich nach vorn. In der 36. Minute verpasste Dejan Bozic in der Leipziger Box eine Eingabe von Manuel Reutter hauchdünn. In der Nachspielzeit sorgten die Chemnitzer Kicker dafür, dass sie grundsätzlich mit guter Laune in die Kabine liefen. Kapitän Tobias Müller bediente Reutter, dessen Ball Jannick Wolter zum 1:1-Puasenstand einschweißte. Es war der erster Regionalligatreffer für den 19-Jährigen.

Lok dampfte nach Wiederanpfiff mit viel Kraft über den Platz und beschäftigte die Chemnitzer Abwehr reichlich, ohne sich dabei zwingende Chancen zu erarbeiten. In der 59. Minute setzte sich jedoch Ziane gegen Roman Eppendorfer durch, donnerte das Spielgerät jedoch knapp über die Latte des Chemnitzer Gehäuses. Zehn Minuten später setzte Nils Lihsek zu einem Solo an, vernaschte gleich drei Leipziger, scheitere aber schließlich am Lok-Torwart. Die Kontrahenten gingen weiter engagiert zur Sache und begaben sich keinesfalls in die Komfortzone. Ab der 85. Minute agierte Chemnitz in Überzahl, weil Osman Atilgan die gelb-rote Karte sah. Schließlich blieb es beim leistungsgerechten Remis.

Statistik

Chemnitzer FC: Wunsch - Zickert, Eppendorfer, Erlbeck (12.Koch), - Reutter, T. Müller, Ampadu, Lihsek - Wolter, Bozic,Keller (78. Mensah)

SR: Hannes Ventzke (Rostock), Z.: 4.365 , Tore: 1:0 Piplica (24.), 1:1 Wolter (45+1)