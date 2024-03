Kommentar zur Vertragsverlängerung von Christian Tiffert beim Chemnitzer FC: Glück gehabt

Der ehemalige Bundesligaspieler und der Fußball-Regionalligist wollen auch die nächsten zwei Jahre gemeinsam angehen. Für den Verein ist das in mehrfacher Hinsicht ein Gewinn.

Freitagabend, 15. September 2023, gegen 21 Uhr. Im Stadion an der Chemnitzer Gellertstraße feiern mehr als 7000 Zuschauer den ersten Sieg des Chemnitzer FC in dieser Regionalliga-Saison. 1:0 heißt es am Ende gegen Lok Leipzig. Nach sechs sieglosen Spielen zum Saisonauftakt ist der Knoten geplatzt. Während die Spieler auf dem Rasen und die Fans...