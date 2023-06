Verstehst Du die Kulturhauptstadt? Eine Übersetzungshilfe

Der Slogan "C the unseen!" kann auf zwei Weisen übersetzt werden: "Sieh das Ungesehene", wenn man das C lautmalerisch versteht im Sinne von "see". Oder "Chemnitz, die Ungesehene", deutet man das C als Kürzel für die Stadt wie im Kfz-Kennzeichen. In beiden Übersetzungen aber geht die gewollte Doppeldeutigkeit verloren. Das mag zwar die...