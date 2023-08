Ibug: Altes RAW-Gelände in Leipzig lädt ein zu spannenden Begegnungen mit Street Art von drei Kontinenten

Schon der Ort selbst lohnt den Weg in die Messestadt: In vier Hallen und dazugehörigen Außenanlagen, insgesamt etwa drei Hektar, bespielt das diesjährige 18. Festival für urbane Kunst Ibug, "Industriebrachenumgestaltung", auf dem Gelände des ehemaligen Reichsbahnausbesserungswerks (RAW) "Einheit" in Leipzig Engelsdorf. 80 Künstlerinnen,...