Niners Chemnitz liefern Bayern München großen Kampf - und verlieren doch

Die Basketballer waren als Tabellenführer zum Zweitplatzierten gereist. Bis Mitte des letzten Viertels sah es so aus, als könnten sie die Sensation schaffen und in München gewinnen. Doch dann machten die Bayern ernst und gewannen am Ende mit 89:80. Hier Spiel zum Nachlesen in unserem Ticker.

