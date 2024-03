83:82 hieß es am Ende für die Chemnitzer in der Basketball-Bundesliga. Im ersten Viertel zerlegten sie die Gäste noch förmlich, danach kam Ulm besser ins Spiel. Die letzten Minuten waren an Spannung kaum zu überbieten. Hier das Spiel zum Nachlesen in unserem Ticker.

Sie lesen gerade auf die zweitbeste Art! Mehr Lesekomfort auch für unterwegs

E-Paper und News in einer App

Push-Nachrichten über den Tag hinweg Kostenlos herunterladen Nein Danke. Weiter in dieser Ansicht.