15-Jähriger auf dem Sonnenberg geschlagen und verletzt

erschienen am 29.12.2016



Chemnitz. Ein Jugendlicher ist am Mittwochabend auf dem Chemnitzer Sonnenberg von Unbekannten geschlagen und verletzt worden. Laut Polizei gingen zwei Männer gegen 21 Uhr am Lessingplatz auf den 15-Jährigen zu, hielten ihn plötzlich fest, verlangten die Herausgabe einer Musikbox und versetzten ihm mehrere Schläge.

Rettungskräfte brachten den 15-Jährigen in ein Krankenhaus. Die mutmaßlichen Täter konnten am Tatort nicht gefasst werden. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung dauern an. (fp)