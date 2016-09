18-JÃ¤hriger in Helbersdorf Ã¼berfallen

18-Jähriger in Helbersdorf überfallen

erschienen am 24.09.2016



Chemnitz. Ein 18-Jähriger ist Freitagnacht von einem bisher unbekannten Täter in Helbersdorf überfallen worden. Der 18-Jährige war gegen 23 Uhr von der Straßenbahnhaltestelle Robert-Siewert-Straße in Richtung Tunnel unterwegs, als er von dem Unbekannten von hinten angesprochen wurde. Wie die Polizei berichtet, forderte dieser das Handy und das Geld des Geschädigten und drohte ihm des Weiteren Schläge an. Als er das Geforderte nicht sofort übergab, schlug ihm der Unbekannte ins Gesicht. Dem 18-Jährigen gelang es zu fliehen.

Nach Zeugenangaben war der Täter etwa 20 bis 25 Jahre alt, schlank, etwa 1,80 m groß und sprach hiesigen Dialekt. Er hatte dunkle kurze Haare. Diese waren leicht nach oben gestylt. Er trug größere dunkle Tunnel in beiden Ohren. Bekleidet war er mit einem grauen Sweatshirt und einer knielange Hose. (fp)