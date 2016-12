Autofahrerin zerstört vier Schaufensterscheiben

erschienen am 19.12.2016



Oberlichtenau. Eine 58-jährige Audi-Fahrerin ist am Montagmittag auf dem Parkplatz des Oli-Parks in Oberlichtenau gegen vier Schaufensterscheiben eines Geschäfts gefahren. Die Ursache für den Unfall ist noch nicht bekannt.

Die Polizei beziffert den Schaden an den Fenstern mit 10.000 Euro. Am Audi entstand Schaden in Höhe von 1000 Euro. (fp)