BMW rammt Motorroller - 17-Jähriger schwer verletzt

erschienen am 10.02.2017



Chemnitz. Beim Zusammenstoß eines BMW mit einem Motorroller ist am Freitagabend in Chemnitz ein 17-jähriger Zweiradfahrer schwer verletzt worden. Der BMW war auf der Blankenburgstraße stadtauswärts unterwegs. Als der Fahrer nach links in den Dammweg einbiegen wollte, übersah er vermutlich den entgegenkommenden Roller. Beim Zusammenstoß wurde der 17-Jährige vom Roller geschleudert und schwer verletzt. Der junge Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der BMW-Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Blankenburgstraße und Dammweg waren zeitweise gesperrt. (fhh)