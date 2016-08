BaubÃ¼rgermeister: Wollen den Betrieb im Neefepark nicht einstellen

Baubürgermeister: Wollen den Betrieb im Neefepark nicht einstellen

erschienen am 18.08.2016



Die neuen Eigentümer des Neefeparks haben sich heute mit Baubürgermeister Michael Stötzer (Grüne) im Rathaus getroffen. Nach dem Treffen erklärten beide Seiten, das Gespräch sei einvernehmlich und konstruktiv verlaufen. Anlass für den Termin war die Zukunft des Einkaufszentrums an der A 72. Die Stadtverwaltung hatte in einer Beschlussvorlage für den Stadtrat erklärt, der Neefepark dürfte weiter an Bedeutung verlieren und könnte künftig schrittweise zu einem Gewerbegebiet umgestaltet werden.

Dem Eindruck, dass die Stadtverwaltung den Neefepark schließen will, widersprach der Baubürgermeister nach dem heutigen Treffen. "Es ist nicht Ziel der Stadt, den Betrieb im Neefepark einzustellen", sagte er der "Freien Presse". Beide Seiten vereinbarten weitere Gespräche zur Entwicklung des Einkaufszentrums. (su)