Behinderungen durch Baumpflege an Reichsstraße in Chemnitz

erschienen am 20.01.2017



Chemnitz. Autofahrer sollten sich ab Montag tagsüber auf der Reichsstraße auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Die Stadtverwaltung hat angekündigt, dass zwischen der Stollberger Straße und der Beckerstraße Äste von Bäumen entlang der Reichsstraße geschnitten werden. Diese Baumpflegearbeiten sollen bis zum Freitag jeweils zwischen 8 und 14 Uhr ausgeführt werden.

In die Zeit sollen laut der Stadtverwaltung die Fahrbahnen in Richtung Annaberger Straße für die Arbeiten eingeschränkt werden. Noch bis zum 20. Februar sollen die Behinderungen an der Kalkstraße zwischen Oberfrohnaer Straße und Autobahnzufahrt dauern, die wegen Baumpflanzungen nötig seien, heißt es. (gp)