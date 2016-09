Besucher aus Bayern verliert sein Auto in Chemnitz

Ein Tourist findet seinen in der Stadt abgestellten Wagen nicht wieder und wendet sich an die Polizei. Die Beamten nehmen sich des Falles an - mit überraschendem Ausgang.

erschienen am 27.09.2016



Wer als Besucher in einer fremden Stadt unterwegs ist, dem kann bisweilen die Orientierung abhanden kommen. So ist es offenbar einem Touristen aus Bayern ergangen, der nach Chemnitz kam, sein Auto parkte und anschließend nicht wiederfand. In seiner Not suchte er Hilfe bei der Polizei, die den Fall am heutigen Dienstag öffentlich machte.

Der 68-Jährige war demnach bereits Anfang September mit einem Wohnmobil in die drittgrößte Stadt Sachsens gereist, einem VW-Bus mit Dachzelt, Modell T4, in den 1990er-Jahren gebaut, Farbe laut Hersteller: javagrün. Den Wert des Fahrzeugs gibt die Polizei mit 10.000 Euro an, zugelassen war es im Landkreis Haßberge, das liegt zwischen Schweinfurt und Bamberg.

In Chemnitz angekommen, parkte der Mann das Wohnmobil - wie er später angab, wahrscheinlich in Altendorf oder auf dem Kaßberg. Mit einem mitgebrachten Fahrrad fuhr er anschließend ins Stadtzentrum. Was er dort gemacht hat - wir wissen es nicht. Jedenfalls soll der 68-Jährige im Anschluss vergeblich versucht haben, seinen Wagen wiederzufinden. Schließlich erstattete er Anzeige, weil nicht auszuschließen sei, dass der VW-Bus gestohlen worden war. Dass es dann fast drei Wochen gedauert hat, bis die Beamten den Fall veröffentlichen, habe auch daran gelegen, dass erst jetzt Fotos des Fahrzeugs vorlagen, so ein Polizeisprecher heute.

Wie es der Zufall so will, tauchte der Wagen ausgerechnet heute wieder auf. Eine Streife des Polizeireviers Chemnitz-Süd fand das Wohnmobil zufällig und offenbar unbeschädigt. Der Fundort indes wollte so gar nicht zu den Angaben des Fahrers passen: Der VW-Bus stand weder in Altendorf noch auf dem Kaßberg, sondern am anderen Ende der Stadt - in Altchemnitz. (su)