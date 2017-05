Betrunkener Autofahrer rammt Ampel am Falkeplatz

erschienen am 26.05.2017



Chemnitz. Ein betrunkener Autofahrer hat am Donnerstagabend mit seinem Volvo den Ampelmast am Falkeplatz gerammt. Wie die Polizei bestätigte, fuhr der 24-Jährige gegen 22.45 Uhr beim Abbiegen von der Zwickauer Straße auf die Bahnhofstraße frontal gegen die Ampel.

Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Nach Polizeiangaben wurde bei ihm ein Alkoholwert von 1,78 Promille nachgewiesen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Die Unfallstelle musste großräumig abgesperrt werden. (fp)