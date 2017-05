Bisher unbekanntes Porträt von Louis Ferdinand Schönherr der Öffentlichkeit vorgestellt

erschienen am 03.05.2017



Ein bisher unbekanntes Bild des Chemnitzer Industriellen und Gründer der Sächsischen Webstuhlfabrik Louis Ferdinand Schönherr (1817 - 1911) ist am Vormittag in der Schönherrfabrik zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt wurden. Es zeigt den greisen Fabrikbesitzer im Jahr vor seinem Tod 1910. Das Ölgemälde des Chemnitzer Malers Hugo Schimmel soll künftig in der Schönherrfabrik zu sehen sein, kündigte Birgit Eckert, Geschäftsführerin der Betreibergesellschaft Weba der Schönherrfabrik an. Das Porträt ist eine Schenkung der Chemnitzer Werbeagentur Punkt 191 Marketing und Design. Bei Recherchen im Internet zu einem Buch über den Industriestandort Schönherrfabrik stieß Inhaber und Geschäftsführer Steffen Jacob auf das Bild, das zum Verkauf stand. Jacob erwarb es von einem in Chemnitz lebenden Kunstsammler, berichtete er.

Die Schönherrfabrik feiert in diesem Jahr mit zahlreichen Veranstaltungen den 200. Geburtstag von Louis Ferdinand Schönherr. (hfn)