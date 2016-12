Bluttat vor Disko in Chemnitz: Drei Jahre Haft für Angriff auf Türsteher

erschienen am 05.12.2016



Chemnitz. Weil er einen Türsteher mit einer zerschlagenen Bierflasche schwer verletzt hat, muss ein junger Mann aus Italien für drei Jahre hinter Gitter. Das Landgericht Chemnitz befand ihn am frühen Nachmittag der gefährlichen Körperverletzung für schuldig, nicht aber das versuchten Totschlags. Die Staatsanwaltschaft und der Anwalt des Opfers hatten drei bzw. gut vier Jahre Haft gefordert, die Verteidiger auf eine Bewährungsstrafe plädiert.

Den Angriff, der sich im Mai vor einer Klubdiskothek in Chemnitz ereignet hat, überlebte das Opfer nach Einschätzung von Medizinern eher durch Glück und Zufall. "Wenige Millimeter entschieden hier über Leben und Tod", hieß es. Nach eigener Aussage hatte sich der seinerzeit in Zwickau lebende Angeklagte darüber geärgert, dass er in die Diskothek nicht eingelassen worden war. Er hatte dem Sicherheitspersonal keinen Ausweis vorzeigen können. (fp)