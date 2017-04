Bombendrohung gegen Gesundheits- und Sozialamt in Chemnitz

erschienen am 27.04.2017



Chemnitz. In der Chemnitzer Innenstadt gibt es eine Bombendrohung. Entgegen erster Informationen handelt es sich nicht um das Rathaus, das betroffen ist, sondern um ein Gebäude an der Straße "Am Rathaus". Darin sitzen das Chemnitzer Gesundheits- und Sozialamt.

Gegenwärtig wird das Gebäude evakuiert; Zugangswege werden von außen teilweise abgesperrt. Die Polizei ist mit Sprengstoffsuchhunden vor Ort. (fp)