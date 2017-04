CFC-Graffiti an Einkaufsmarkt - Polizei fasst Tatverdächtigen

erschienen am 05.04.2017



Chemnitz. Ein 27-Jähriger steht im Verdacht, vor dem Heimspiel des Chemnitzer FC ein Vereinslogo und einen diffamierenden Spruch gegen die Gastmannschaft an einen Einkaufsmarkt in der Frankenberger Straße gesprüht zu haben. Eine Zeugin hatte den Ermittlern kurz nach der Sachbeschädigung am Montagabend einen Hinweis gegeben, der zur Ergreifung des Mannes einen Tag später führte. Als Einsatzkräfte vor dem Heimspiel des CFC gegen den 1. FC Magdeburg am Dienstagabend das Auto des 27-Jährigen in Stadionnähe feststellten, konnten die Polizisten den Tatverdächtigen dingfest machen.

Laut Polizei wurden bei der Durchsuchung des Autos Schablonen und eine Farbsprühdose gefunden. Die Ermittler vermuten, diese Gegenstände könnten mit der Tat in Verbindung stehen. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. (fp)