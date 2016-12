CFC soll Ausgliederung der Profi-Abteilung prüfen

erschienen am 13.12.2016



Chemnitz. Der in wirtschaftliche Schieflage geratene Fußball-Drittligist Chemnitzer FC soll als Gegenleistung für finanzielle Unterstützung durch die Stadt Chemnitz die Ausgliederung des Profi-Bereichs aus dem Verein prüfen. Das geht aus einem Änderungsantrag hervor, den SPD, Linke und CDU/FDP bei einer Sondersitzung des Stadtrates am Freitag einreichen. An diesem Tag entscheidet der Rat über die Auszahlung von 1,26 Millionen Euro an den Verein. Die drei Fraktionen haben eine Mehrheit im Rat.

Zudem soll der Verein das umgebaute Stadion an der Gellertstraße für andere Vereine und außersportliche Aktivitäten öffnen, heißt es in dem Änderungsantrag. Er sieht außerdem mehrere Maßnahmen zur Professionalisierung von Buchführung und Controlling vor. Der CFC hat ein Millionendefizit angehäuft und ist auf finanzielle Hilfe angewiesen. Fließt die nicht, ist die Existenz des Vereins bedroht. (lumm)