Cannabispflanzen in Chemnitzer Wohnung entdeckt

erschienen am 09.12.2016



Chemnitz. 14 Cannabispflanzen sind am Donnerstagnachmittag in einer Wohnung an der Horst-Menzel-Straße in Chemnitz von Polizisten entdeckt worden. Die Beamten waren im Rahmen einer Überprüfung in dem Mehrfamilienhaus zugange. Als ein 32-Jähriger die Wohnungstür öffnete, schlug den Beamten ein starker Cannabis-Geruch entgegen.

Zuerst nahmen die Ordnungshüter dem Mann ein Cliptütchen mit etwa 0,5 Gramm Cannabis ab. Doch damit gaben sie sich nicht zufrieden. Ein Durchsuchungsbeschluss wurde erwirkt. Danach entdeckten sie die 1,20 Meter bis 1,50 Meter großen Pflanzen. Laut Polizei ist der Mann nicht Mieter der Wohnung. Er wurde nach ersten polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an. (fp)