Chemnitz: 17-Jähriger angegriffen und erpresst - Tatverdächtige gestellt

erschienen am 31.10.2016



Chemnitz. Zwei mutmaßliche Täter haben in der Nacht zum Montag im Chemnitzer Stadtteil Lutherviertel einen 17-Jährigen angegriffen und versucht ihn zu erpressen. Laut Polizei forderten die 18-jährigen und 34-jährigen gebürtigen Tschechen den deutschen Jugendlichen im Park der Opfer des Faschismus auf, sein Smartphone und seine Geldbörse herauszugeben und drohten ihm Gewalt an. Der 17-Jährige kam der Forderung nach. Alle drei gingen dann in Richtung eines Bankautomaten an der Ecke Augustusburger Straße/Clausstraße, wo der Jugendliche Bargeld für die Männer abheben sollte. In der Bankfiliale ankommen, bemerkte er einen Polizeiwagen, der auf der Augustusburger Straße gehalten hatte. Der 17-Jährige riss sich los und flüchtete in Richtung der Beamten. Die Polizisten reagierten sofort und nahmen die mutmaßlichen Täter vorläufig fest. Ihr Opfer blieb unverletzt. Zu entstandenen Sachschäden gibt es noch keine Angaben.

Nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen konnten die Tatverdächtigen die Dienststelle Sonntagmittag verlassen. Die Polizei ermittelt gegen sie wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung. (fp)