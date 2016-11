Chemnitz: 21-Jähriger von fünf Vermummten überfallen

erschienen am 23.11.2016



Chemnitz. Ein 21-Jähriger ist in der Nacht zu Mittwoch am Chemnitztalradweg im Chemnitzer Stadtteil Furth überfallen worden. Nach Polizeiangaben rief der Mann die Einsatzkräfte von der Schönherrstraße an. Der 21-Jährige habe auf einer Bank nahe dem Dammweg gesessen, als fünf dunkel gekleidete Personen kamen und ihn angriffen. Die Unbekannten sollen ihn geschlagen und Bargeld gestohlen haben. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor. Die Angreifer seien vermummt gewesen. (fp)