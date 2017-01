Chemnitz: 31-Jähriger mit Messer bedroht und beraubt

erschienen am 19.01.2017



Chemnitz. Ein Unbekannter hat am Mittwochabend im Chemnitzer Stadtzentrum einen 31-Jährigen mit einem Messer bedroht und beraubt. Das Opfer blieb unverletzt, teilte die Polizei mit. Der Vorfall ereignete sich gegen 20.45 Uhr auf Höhe des Lidl-Marktes an der Dresdner Straße. Der Räuber soll den Mann zunächst auf Russisch angesprochen, nach Geld gefragt und ihn schließlich bedroht haben. Der 31-Jährige gab dem Räuber Bargeld, woraufhin dieser in Richtung Fußgängertunnel flüchtete. Er wird wie folgt beschrieben: schlank, 1,75 Meter groß sowie mit kurzem dunkelblondem Haar. Zudem soll er eine schwarze Lederjacke, dunkelblaue Jeans und dunkle Schuhen getragen haben.

Die Polizei sucht Zeugen der Straftat unter Telefon 0371 387495808. Auch um Hinweise zum Täter wird gebeten. (fp)