Chemnitz: Ausgelaufenes Kühlmittel ruft Feuerwehr auf den Plan

erschienen am 21.10.2016



Chemnitz. Wegen einer übelriechenden Substanz sind die Feuerwehrleute mit umfangreicher Schutzbekleidung am Freitagvormittag in den Chemnitzer Stadtteil Kaßberg ausgerückt. Laut Polizei wurde dort in einem Haus an der Kanzlerstraße ein technischer Defekt festgestellt. Es handelte sich um eine defekte Kühlleitung an einem Kühlschrank, bestätigte die Feuerwehr. "Es stellte sich heraus, dass kleinere Mengen Kühlmittel ausgelaufen waren. Der betroffene Raum wurde belüftet", sagte Ronald Günther vom Chemnitzer Einsatzführungsdienst.

Der Rettungsdienst behandelte präventiv die Person, die den Vorfall gemeldet hatte. Verletzte gab es nicht, hieß es. (fp)