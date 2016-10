Chemnitz: Autos abgebrannt - Verdacht auf Brandstiftung

erschienen am 13.10.2016



Zwei Autos sind in der Nacht zu Donnerstag in Chemnitz ein Raub der Flammen geworden. Ein weiteres Fahrzeug wurde beschädigt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Zunächst brannten an der Leipziger Straße/Ecke Ludwigstraße ein VW ab, ein Toyota wurde beschädigt. Etwa eine Stunde später stand ein Renault an der Altendorfer Straße in Flammen. Die Polizei geht von tausenden Euro Schaden aus. (fp)